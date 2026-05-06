Andare sulla nave: salire a

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Andare sulla nave: salire a' è 'Bordo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BORDO

Perché la soluzione è Bordo? Quando si parla di bordo si fa riferimento al punto di accesso o di partenza di un'imbarcazione. È il luogo in cui si sale sulla nave, entrando a contatto con il suo ambiente e preparandosi alla partenza. Il concetto di bordo è fondamentale per descrivere la posizione di un passeggero o di un equipaggio che si trova sulla superficie superiore della nave. Questa zona rappresenta il punto di collegamento tra terra e mare, segnando l'inizio di un viaggio marittimo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Andare sulla nave: salire a". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Andare sulla nave: salire a nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bordo

Per risolvere la definizione "Andare sulla nave: salire a", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Andare sulla nave: salire a" conferma che la soluzione 'Bordo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Bordo

B Bologna O Otranto R Roma D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Andare sulla nave: salire a" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bordo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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