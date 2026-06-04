Pesanti tessuti per paramenti
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pesanti tessuti per paramenti' è 'Drappi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Pesanti tessuti per paramenti
- Risposta: DRAPPI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DAI
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Drappi? I drappi sono tessuti robusti e spesso usati per decorare ambienti importanti o occasioni speciali. La loro consistenza e eleganza aggiungono un tocco di raffinatezza, creando atmosfere di prestigio e di classe, rendendo ogni spazio più ricco e invitante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Pesanti tessuti per paramenti: risposta da 6 lettere
Se la definizione "Pesanti tessuti per paramenti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Drappi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.