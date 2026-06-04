Pesanti tessuti per paramenti

Anna Gallo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pesanti tessuti per paramenti' è 'Drappi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DRAPPI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Pesanti tessuti per paramenti
  • Risposta: DRAPPI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DAI
  • Inizia con: D
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Drappi? I drappi sono tessuti robusti e spesso usati per decorare ambienti importanti o occasioni speciali. La loro consistenza e eleganza aggiungono un tocco di raffinatezza, creando atmosfere di prestigio e di classe, rendendo ogni spazio più ricco e invitante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pesanti tessuti per paramenti: risposta da 6 lettere

Se la definizione "Pesanti tessuti per paramenti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Drappi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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