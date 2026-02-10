Ne sono spesso provvisti i mezzi pesanti per lavori stradali

SOLUZIONE: CASSONI RIBALTABILI

Perché la soluzione è Cassoni Ribaltabili? I camion utilizzati per il trasporto di materiali durante i lavori stradali sono spesso dotati di un sistema che permette di ribaltare il contenuto per facilitarne lo scarico. Questi mezzi, chiamati comunemente cassoni ribaltabili, sono fondamentali per la movimentazione efficiente di grandi quantità di materiali, come terra, ghiaia o detriti, garantendo rapidità e praticità nelle operazioni di cantiere.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ne sono spesso provvisti i mezzi pesanti per lavori stradali" corrisponde a una soluzione formata da 18 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ne sono spesso provvisti i mezzi pesanti per lavori stradali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Per risolvere la definizione "Ne sono spesso provvisti i mezzi pesanti per lavori stradali", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ne sono spesso provvisti i mezzi pesanti per lavori stradali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 18 lettere della soluzione Cassoni Ribaltabili:

C Como A Ancona S Savona S Savona O Otranto N Napoli I Imola R Roma I Imola B Bologna A Ancona L Livorno T Torino A Ancona B Bologna I Imola L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ne sono spesso provvisti i mezzi pesanti per lavori stradali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

