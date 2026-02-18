Pesanti cilindri utilizzati per spianare le strade

Home / Soluzioni Cruciverba / Pesanti cilindri utilizzati per spianare le strade

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pesanti cilindri utilizzati per spianare le strade' è 'Rulli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RULLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pesanti cilindri utilizzati per spianare le strade" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pesanti cilindri utilizzati per spianare le strade". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Rulli? I rulli sono strumenti fondamentali nel settore delle costruzioni e della manutenzione stradale. Questi grandi cilindri metallici, spesso riempiti d'acqua o aria, vengono utilizzati per comprimere e livellare il terreno o il asfalto, assicurando una superficie compatta e stabile. La presenza di rulli durante i lavori permette di eliminare eventuali bolle d'aria e di ottenere una superficie uniforme, pronta per essere utilizzata o asfaltata. La loro azione permette di migliorare la durabilità e la sicurezza delle strade.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Pesanti cilindri utilizzati per spianare le strade nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rulli

La soluzione associata alla definizione "Pesanti cilindri utilizzati per spianare le strade" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pesanti cilindri utilizzati per spianare le strade" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rulli:

R Roma U Udine L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pesanti cilindri utilizzati per spianare le strade" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I colpi di tamburoCilindri girevoli e scorrevoli rotoliServono per spianare le stradeGravato da pesanti oneri economiciÈ uno degli inchiostri comunemente utilizzati nella stampa a quattro coloriPesanti e pedanti rimproveriAprono nuove strade