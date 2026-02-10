Pesanti casse da viaggio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pesanti casse da viaggio' è 'Bauli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAULI

Perché la soluzione è Bauli? I bauli sono contenitori robusti utilizzati per trasportare e proteggere oggetti durante i viaggi. Realizzati spesso in materiali resistenti, permettono di portare con sé vestiti, strumenti o altri beni di valore. La loro funzione principale è quella di garantire sicurezza e comodità durante gli spostamenti, soprattutto in viaggio o in avventure. Sono elementi fondamentali per chi desidera organizzare al meglio il proprio bagaglio e affrontare le trasferte senza preoccupazioni.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pesanti casse da viaggio" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pesanti casse da viaggio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

La soluzione associata alla definizione "Pesanti casse da viaggio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pesanti casse da viaggio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Bauli:

B Bologna A Ancona U Udine L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pesanti casse da viaggio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

