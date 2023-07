Gravato da pesanti oneri economici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gravato da pesanti oneri economici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OBERATO

Significato/Curiosita : Gravato da pesanti oneri economici

Produzione e degli ordinativi. il 2009 ha poi visto una crisi economica generalizzata, pesanti recessioni e vertiginosi crolli di pil in numerosi paesi del... Tony brando (e noto in precedenza come mike foster). cantante fallito e oberato dai debiti, irrimediabilmente immaturo, entra in scena simulando per scherzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Gravato da pesanti oneri economici : gravato; pesanti; oneri; economici; gravato , sovraccarico; Non gravato da tasse; gravato di debiti; pesanti gravosi; Lo sono i lavori pesanti ; Hanno pesanti pelicce; Quelli finanziari appesanti scono i bilanci; Giacche ampie e pesanti ; La squadra dei rossoneri ; L infelice re padre di Goneri lla e Regana; Ti­fano per i bianconeri friulani; Tifano per i bianconeri friulani; Lo era un bene non sottoposto a oneri e vincoli feudali; Quelli economici comprano e vendono; La sigla dell lstituto Europeo di Studi Politici economici e Sociali; Si occupa dei problemi economici mondiali; Stati di decadenza ambientali o economici ; Sostenere con aiuti economici ;

Cerca altre Definizioni