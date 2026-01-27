Città della Siria nota per i tessuti pregiati

Home / Soluzioni Cruciverba / Città della Siria nota per i tessuti pregiati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Città della Siria nota per i tessuti pregiati' è 'Damasco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DAMASCO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Città della Siria nota per i tessuti pregiati" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città della Siria nota per i tessuti pregiati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Damasco? Damasco è una città siriana famosa per la produzione di tessuti di alta qualità, apprezzati in tutto il mondo. La sua tradizione nel settore tessile risale a secoli di storia, rendendola un importante centro culturale e commerciale. La città è conosciuta anche per il suo patrimonio artistico e le sue tradizioni artigianali che si trasmettono nel tempo. La bellezza dei suoi tessuti ha contribuito a renderla un simbolo di raffinatezza e eleganza.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Città della Siria nota per i tessuti pregiati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Damasco

La definizione "Città della Siria nota per i tessuti pregiati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città della Siria nota per i tessuti pregiati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Damasco:

D Domodossola A Ancona M Milano A Ancona S Savona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città della Siria nota per i tessuti pregiati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La città verso cui si recava San Paolo quando si convertìDrappo di seta a fioramiÈ la capitale della SiriaCittà della Siria famosa per i tessuti e per le lameNato in una nota città di confine friulanaLa città della Guayana Francese nota per il suo pepeLa città di una nota Venere di PrassiteleLa città siciliana del Nisseno nota per i carciofi