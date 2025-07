I paramenti che i sacerdoti incrociano sul petto nei cruciverba: la soluzione è Stole

STOLE

Curiosità e Significato di Stole

Perché la soluzione è Stole? Lo stole sono le lunghe strisce di stoffa che i sacerdoti incrociano sul petto durante le celebrazioni religiose. Simbolizzano il servizio e l'autorità spirituale, e vengono indossate sopra l'abito liturgico. Un elemento importante nel vestiario sacro, rappresentano la consacrazione e il ruolo di guida nel cammino di fede.

Come si scrive la soluzione Stole

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

