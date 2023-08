Studiano i tessuti dell organismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studiano i tessuti dell organismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ISTOLOGI

Significato/Curiosita : Studiano i tessuti dell organismo

Ai tessuti e di smaltimento dei prodotti metabolici di rifiuto), oppure topograficamente (anatomia topografica) studiano le diverse strutture, i diversi... Illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. l'istologia (dal greco st, histós, 'tela', e , lógos, 'discorso') è la branca... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Studiano i tessuti dell organismo : studiano; tessuti; organismo; Si studiano in matematica analitica; Si guardano e si studiano per trarre gli oroscopi; studiano i fenomeni elettrici e magnetici; studiano litologia e petrografia; studiano i bilanci delle aziende; Il perdere colore dei tessuti ; Fibra per caldi tessuti ; Il ripieno dei tessuti ; Vi si trovano tessuti cardati; L insieme dei tessuti di sostegno di una pianta; La capacità di un organismo di muoversi; Così si dice un organismo vegetale che si sviluppa fuori dal terreno; La grande ghiandola epatica dell organismo ; Sostanza indispensabile all organismo ; Carenza di ossigeno nell intero organismo ;

