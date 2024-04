La definizione e la soluzione di 6 lettere: Tessuti di lana o di seta. DRAPPI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Il catafalco è un'impalcatura in legno o altri materiali, di solito costituita da un doppio cavalletto e ricoperta di parati (generalmente drappi neri), sulla quale si pone la bara o un suo simulacro durante le cerimonie funebri e le funzioni religiose. Anticamente, soprattutto in epoca barocca, per le cerimonie più solenni fu realizzato anche come vera e propria costruzione architettonica, talvolta progettata da noti artisti. La parola deriva forse dal latino catafalicum, a sua volta composta dal greco at («giù, sotto») e dal latino fala («torre di legno»).

drappi m pl

plurale di drappo

Sillabazione

dràp | pi

Etimologia / Derivazione

vedi drappo

Sinonimi