L antica capitale dell Aragona
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L antica capitale dell Aragona' è 'Saragozza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L antica capitale dell Aragona
- Risposta: SARAGOZZA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SAZA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Saragozza? Saragozza è una città ricca di storia, antica capitale dell'Aragona. Le sue strade raccontano secoli di cultura, tra monumenti e piazze affascinanti. Un luogo dove passato e presente si incontrano, offrendo un’atmosfera unica e coinvolgente a chi la visita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L antica capitale dell Aragona: risposta da 9 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "L antica capitale dell Aragona" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Saragozza. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.