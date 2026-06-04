L antica capitale dell Aragona

Paola Cammarota | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L antica capitale dell Aragona' è 'Saragozza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SARAGOZZA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L antica capitale dell Aragona
  • Risposta: SARAGOZZA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SAZA
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Saragozza? Saragozza è una città ricca di storia, antica capitale dell'Aragona. Le sue strade raccontano secoli di cultura, tra monumenti e piazze affascinanti. Un luogo dove passato e presente si incontrano, offrendo un’atmosfera unica e coinvolgente a chi la visita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L antica capitale dell Aragona: risposta da 9 lettere

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