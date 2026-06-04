L antica capitale dell Aragona

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L antica capitale dell Aragona' è 'Saragozza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S A R A G O Z Z A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L antica capitale dell Aragona

L antica capitale dell Aragona Risposta: SARAGOZZA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S A Z A

Inizia con: S

S Finisce con: A

Perchè la soluzione è Saragozza? Saragozza è una città ricca di storia, antica capitale dell'Aragona. Le sue strade raccontano secoli di cultura, tra monumenti e piazze affascinanti. Un luogo dove passato e presente si incontrano, offrendo un’atmosfera unica e coinvolgente a chi la visita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L antica capitale dell Aragona: risposta da 9 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "L antica capitale dell Aragona" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Saragozza. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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