Ha per capitale Ottawa

Alessia Mogevero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ha per capitale Ottawa' è 'Canada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CANADA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ha per capitale Ottawa
  • Risposta: CANADA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CNA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Canada? Il paese situato nel Nord America, con una vasta natura e città moderne, ha come capitale Ottawa. È conosciuto per la sua diversità culturale e l'alta qualità della vita. La sua posizione strategica lo rende un punto di riferimento tra le nazioni del continente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ha per capitale Ottawa: risposta da 6 lettere

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