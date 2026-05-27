Capitale della Repubblica d Armenia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Capitale della Repubblica d Armenia' è 'Erevan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EREVAN

Perchè la soluzione è Erevan? Erevan è la città più grande e vivace dell'Armenia, situata nel cuore del paese. Con le sue strade animate e ricche di storia, è il centro culturale e amministrativo, un luogo dove tradizione e modernità si mescolano in modo unico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Capitale della Repubblica d Armenia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Erevan

Questa pagina è dedicata alla definizione "Capitale della Repubblica d Armenia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Erevan'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Capitale della Repubblica d Armenia

Capitale della Repubblica d Armenia Risposta: EREVAN

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: E_____

E_____ Inizia con: E

E Finisce con: N

Le 6 lettere della soluzione

E Empoli R Roma E Empoli V Venezia A Ancona N Napoli

La soluzione 'Erevan' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Capitale della Repubblica d Armenia". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.