Un abitante dell antica Bologna

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un abitante dell antica Bologna' è 'Felsinea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F E L S I N E A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un abitante dell antica Bologna

Un abitante dell antica Bologna Risposta: FELSINEA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: F S N A

Inizia con: F

F Finisce con: A

Perchè la soluzione è Felsinea? Felsinea era come si chiamavano gli abitanti dell’antica Bologna. Questi personaggi portavano avanti tradizioni e storie che ancora oggi si sentono nelle vie della città. La loro presenza ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi visita o vive in questa terra. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un abitante dell antica Bologna: risposta da 8 lettere

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