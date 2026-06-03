Un abitante dell antica Bologna
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un abitante dell antica Bologna' è 'Felsinea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un abitante dell antica Bologna
- Risposta: FELSINEA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: FSNA
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Felsinea? Felsinea era come si chiamavano gli abitanti dell’antica Bologna. Questi personaggi portavano avanti tradizioni e storie che ancora oggi si sentono nelle vie della città. La loro presenza ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi visita o vive in questa terra. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un abitante dell antica Bologna: risposta da 8 lettere
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