Un abitante dell antica Bologna

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un abitante dell antica Bologna' è 'Felsinea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FELSINEA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un abitante dell antica Bologna
  • Risposta: FELSINEA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    FSNA
  • Inizia con: F
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Felsinea? Felsinea era come si chiamavano gli abitanti dell’antica Bologna. Questi personaggi portavano avanti tradizioni e storie che ancora oggi si sentono nelle vie della città. La loro presenza ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi visita o vive in questa terra. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un abitante dell antica Bologna: risposta da 8 lettere

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