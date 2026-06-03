Il fisico Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il fisico Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021' è 'Nobel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N O B E L

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il fisico Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021

Il fisico Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021 Risposta: NOBEL

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: N B L

Inizia con: N

N Finisce con: L

Perchè la soluzione è Nobel? Nel 2021, il fisico Giorgio Parisi ha ottenuto un riconoscimento molto prestigioso. Questo premio, noto come NOBEL, è assegnato ogni anno a chi si distingue per contributi eccezionali nel campo della scienza. La sua vittoria ha suscitato grande interesse tra gli esperti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il fisico Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021: risposta da 5 lettere

La definizione "Il fisico Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Nobel. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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