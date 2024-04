La Soluzione ♚ Giorgio Parisi lo ha avuto nel 2021

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Giorgio Parisi lo ha avuto nel 2021. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NOBEL

Curiosità su Giorgio parisi lo ha avuto nel 2021: La fisica 2021 premio wolf per la fisica 2021 giorgio parisi (roma, 4 agosto 1948) è un fisico italiano, premio nobel per la fisica nel 2021 per i suoi... Il premio Nobel (AFI: /'nbel/; pronuncia svedese: /n'bl/) è un'onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a personalità viventi che si sono distinte nei diversi campi dello scibile umano, apportando «i maggiori benefici all'umanità» per le loro ricerche, scoperte e invenzioni, per le opere letterarie, per l'impegno in favore della pace mondiale.

Altre Definizioni con nobel; giorgio; parisi; avuto; 2021;