Giorgio Parisi lo ha vinto nel 2021
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Giorgio Parisi lo ha vinto nel 2021
- Risposta: NOBEL
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: NBL
- Inizia con: N
- Finisce con: L
Perchè la soluzione è Nobel? Nel 2021, Giorgio Parisi ha ricevuto un riconoscimento internazionale per il suo lavoro in fisica. Questo premio, noto come NOBEL, celebra le sue scoperte e il contributo fondamentale alla comprensione dei sistemi complessi. Un onore che sottolinea la sua importanza nel campo scientifico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Giorgio Parisi lo ha vinto nel 2021: risposta da 5 lettere
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