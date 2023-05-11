Giorgio Parisi lo ha vinto nel 2021

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Giorgio Parisi lo ha vinto nel 2021' è 'Nobel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N O B E L

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Giorgio Parisi lo ha vinto nel 2021

Giorgio Parisi lo ha vinto nel 2021 Risposta: NOBEL

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: N B L

Inizia con: N

N Finisce con: L

Perchè la soluzione è Nobel? Nel 2021, Giorgio Parisi ha ricevuto un riconoscimento internazionale per il suo lavoro in fisica. Questo premio, noto come NOBEL, celebra le sue scoperte e il contributo fondamentale alla comprensione dei sistemi complessi. Un onore che sottolinea la sua importanza nel campo scientifico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Giorgio Parisi lo ha vinto nel 2021: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "Giorgio Parisi lo ha vinto nel 2021", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Nobel. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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