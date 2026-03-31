Lo si riceve a Stoccolma

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo si riceve a Stoccolma' è 'Nobel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOBEL

Perché la soluzione è Nobel? Il premio che si riceve a Stoccolma rappresenta uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel campo della cultura, della scienza o della pace. È assegnato annualmente a individui o gruppi che si sono distinti per il loro contributo significativo in questi settori. La cerimonia di consegna avviene nella capitale svedese, attirando l’attenzione di tutto il mondo. La nomina è simbolo di eccellenza e innovazione, e riconosce il valore di chi ha fatto la differenza nella società.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo si riceve a Stoccolma". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo si riceve a Stoccolma nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nobel

Per risolvere la definizione "Lo si riceve a Stoccolma", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo si riceve a Stoccolma" conferma che la soluzione 'Nobel' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nobel

N Napoli O Otranto B Bologna E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo si riceve a Stoccolma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nobel' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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