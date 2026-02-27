È un atleta che non ha certamente il fisico asciutto ma non è il sollevatore di pesi

Home / Soluzioni Cruciverba / È un atleta che non ha certamente il fisico asciutto ma non è il sollevatore di pesi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È un atleta che non ha certamente il fisico asciutto ma non è il sollevatore di pesi' è 'Nuotatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NUOTATORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È un atleta che non ha certamente il fisico asciutto ma non è il sollevatore di pesi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È un atleta che non ha certamente il fisico asciutto ma non è il sollevatore di pesi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Nuotatore? Un nuotatore è qualcuno che si dedica all'attività acquatica, sviluppando forza e resistenza senza necessariamente possedere un fisico estremamente scolpito. La sua preparazione si concentra sulla capacità di muoversi agilmente in acqua e sulla resistenza cardiovascolare, piuttosto che sull'aspetto muscolare vistoso. La dedizione all'allenamento permette di migliorare le prestazioni e di affrontare le sfide delle competizioni. La sua esperienza dimostra come la disciplina possa portare a risultati significativi in questo sport.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È un atleta che non ha certamente il fisico asciutto ma non è il sollevatore di pesi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Nuotatore

In presenza della definizione "È un atleta che non ha certamente il fisico asciutto ma non è il sollevatore di pesi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È un atleta che non ha certamente il fisico asciutto ma non è il sollevatore di pesi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Nuotatore:

N Napoli U Udine O Otranto T Torino A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È un atleta che non ha certamente il fisico asciutto ma non è il sollevatore di pesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gareggia in corsiaProcede a bracciatePercorre le vasche per allenarsiNon ne ha l atleta intramontabileL atleta che ha assunto sostanze vietateUna cosa cosi ha certamente pochi egualiUn atleta che non ha rivaliQuella molle non ha certamente energia