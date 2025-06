Lo ha chi perde respiro dopo uno sforzo fisico nei cruciverba: la soluzione è Fiatone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo ha chi perde respiro dopo uno sforzo fisico' è 'Fiatone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIATONE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Fiatone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Fiatone.

Perché la soluzione è Fiatone? Fiatone indica quella sensazione di mancanza di fiato e affanno che si prova dopo uno sforzo fisico intenso. È un modo colloquiale per descrivere il respiro affannoso che può capitare a chi ha fatto fatica o si è spinto oltre i propri limiti, anche temporaneamente. Un termine che rende bene l’idea di quella breve ma fastidiosa difficoltà respiratoria.

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo ha chi perde respiro dopo uno sforzo fisico"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

