Un ambito premio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un ambito premio' è 'Nobel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOBEL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un ambito premio" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ambito premio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Nobel? Il Nobel rappresenta un ambito premio di grande prestigio, riconosciuto a livello internazionale per premiare eccellenze in vari settori come la pace, la letteratura, la scienza e l'economia. Con questa distinzione si onora chi ha contribuito significativamente al progresso e al benessere dell'umanità. La sua assegnazione avviene attraverso un processo rigoroso e selettivo, che garantisce l'alto valore del riconoscimento. La sua importanza si riflette nella notorietà e nel rispetto che suscita nel mondo.

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Un ambito premio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nobel

Se la definizione "Un ambito premio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ambito premio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nobel:

N Napoli O Otranto B Bologna E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ambito premio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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