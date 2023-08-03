Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021
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SOLUZIONE: NOBEL
Come completare la definizione
- Definizione: Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021
- Risposta: NOBEL
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: N____
- Inizia con: N
- Finisce con: L
Perché la soluzione è Nobel? Giorgio Parisi ha ricevuto nel 2021 un riconoscimento internazionale che premia l'eccellenza nel campo scientifico e culturale. Questo premio, noto come NOBEL, è assegnato a coloro che si distinguono per il contributo significativo alla conoscenza e alla comprensione del mondo. La sua assegnazione testimonia il valore delle sue ricerche e il suo impatto sulla comunità accademica. La scelta di assegnargli questo prestigioso riconoscimento riflette l'importanza delle sue scoperte a livello globale.
La risposta alla definizione 'Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021'
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Schemi utili per Nobel
- Schema parole: 5
- La soluzione inizia con N
- La soluzione finisce con L
- Schema iniziale: N____
- Schema finale: _OBEL
Le 5 lettere della soluzione Nobel
La soluzione 'Nobel' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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