Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021' è 'Nobel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOBEL

Come completare la definizione

  • Definizione: Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021
  • Risposta: NOBEL
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: N____
  • Inizia con: N
  • Finisce con: L

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Perché la soluzione è Nobel? Giorgio Parisi ha ricevuto nel 2021 un riconoscimento internazionale che premia l'eccellenza nel campo scientifico e culturale. Questo premio, noto come NOBEL, è assegnato a coloro che si distinguono per il contributo significativo alla conoscenza e alla comprensione del mondo. La sua assegnazione testimonia il valore delle sue ricerche e il suo impatto sulla comunità accademica. La scelta di assegnargli questo prestigioso riconoscimento riflette l'importanza delle sue scoperte a livello globale.

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La risposta alla definizione 'Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021'

La definizione "Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nobel'.

Schemi utili per Nobel

  • Schema parole: 5
  • La soluzione inizia con N
  • La soluzione finisce con L
  • Schema iniziale: N____
  • Schema finale: _OBEL

Le 5 lettere della soluzione Nobel

N Napoli
O Otranto
B Bologna
E Empoli
L Livorno

La soluzione 'Nobel' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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