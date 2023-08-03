Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021' è 'Nobel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOBEL

Come completare la definizione Definizione: Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021

Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021 Risposta: NOBEL

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: N____

N____ Inizia con: N

N Finisce con: L

Perché la soluzione è Nobel? Giorgio Parisi ha ricevuto nel 2021 un riconoscimento internazionale che premia l'eccellenza nel campo scientifico e culturale. Questo premio, noto come NOBEL, è assegnato a coloro che si distinguono per il contributo significativo alla conoscenza e alla comprensione del mondo. La sua assegnazione testimonia il valore delle sue ricerche e il suo impatto sulla comunità accademica. La scelta di assegnargli questo prestigioso riconoscimento riflette l'importanza delle sue scoperte a livello globale.

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La risposta alla definizione 'Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021'

La definizione "Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nobel'.

Schemi utili per Nobel

Schema parole: 5

La soluzione inizia con N

La soluzione finisce con L

Schema iniziale: N____

Schema finale: _OBEL

Le 5 lettere della soluzione Nobel

N Napoli O Otranto B Bologna E Empoli L Livorno

La soluzione 'Nobel' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Giorgio Parisi lo ha ricevuto nel 2021". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.