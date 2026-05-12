Il fisico che scoprì le onde radio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il fisico che scoprì le onde radio' è 'Hertz'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HERTZ

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Perché la soluzione è Hertz? Hertz è il fisico che scoprì le onde radio, contribuendo in modo fondamentale allo sviluppo delle telecomunicazioni. La sua scoperta aprì la strada alla trasmissione di segnali senza fili, rivoluzionando il modo in cui le informazioni vengono condivise a distanza. La sua opera ha permesso l’utilizzo di frequenze radio per radio, televisione e altri dispositivi elettronici. La sua figura rimane centrale nello studio delle onde elettromagnetiche e delle loro applicazioni moderne.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il fisico che scoprì le onde radio". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il fisico che scoprì le onde radio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Hertz

Per risolvere la definizione "Il fisico che scoprì le onde radio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il fisico che scoprì le onde radio" conferma che la soluzione 'Hertz' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Hertz

H Hotel E Empoli R Roma T Torino Z Zara

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il fisico che scoprì le onde radio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Hertz' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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