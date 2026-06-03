Chi fa evoluzioni sull acqua vi appoggia entrambi i piedi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Chi fa evoluzioni sull acqua vi appoggia entrambi i piedi' è 'Monosci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M O N O S C I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Chi fa evoluzioni sull acqua vi appoggia entrambi i piedi

Chi fa evoluzioni sull acqua vi appoggia entrambi i piedi Risposta: MONOSCI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M O S I

Inizia con: M

M Finisce con: I

Perchè la soluzione è Monosci? Un MONOSCI è qualcuno che si muove sull'acqua mantenendo entrambi i piedi a contatto con la superficie, creando un equilibrio perfetto. Questa figura affascina per la sua capacità di camminare sull'acqua senza affondare, dimostrando abilità sorprendenti e un talento speciale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Chi fa evoluzioni sull acqua vi appoggia entrambi i piedi: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Chi fa evoluzioni sull acqua vi appoggia entrambi i piedi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Monosci. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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