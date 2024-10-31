Si fa supini sull acqua

SOLUZIONE: MORTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si fa supini sull acqua" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si fa supini sull acqua". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Morto? Una persona che si trova immobile sulla superficie di un corpo idrico, senza movimento né segni di vita, viene spesso identificata con un termine che indica questa condizione. Questa situazione può essere il risultato di un incidente o di un malore, lasciando chi assiste in uno stato di preoccupazione e incertezza. La figura rappresenta una condizione di assenza di attività vitale, implicando la necessità di interventi di emergenza o di accertamenti medici. La presenza di un corpo senza vita può suscitare emozioni profonde e riflessioni sulla fragilità umana.

Quando la definizione "Si fa supini sull acqua" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si fa supini sull acqua" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Morto:

M Milano O Otranto R Roma T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si fa supini sull acqua" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

