Bevono solo acqua
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bevono solo acqua' è 'Astemi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Bevono solo acqua
- Risposta: ASTEMI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ATI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Astemi? Gli astemi sono persone che scelgono di non bere alcol, preferendo l’acqua come unica bevanda. Questa decisione spesso nasce da convinzioni personali o abitudini di vita, e li distingue da chi consuma regolarmente altre bevande alcoliche o analcoliche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Bevono solo acqua: risposta da 6 lettere
La soluzione associata alla definizione "Bevono solo acqua" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Astemi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.