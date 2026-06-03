Bevono solo acqua

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bevono solo acqua' è 'Astemi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A S T E M I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Bevono solo acqua

Bevono solo acqua Risposta: ASTEMI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A T I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Astemi? Gli astemi sono persone che scelgono di non bere alcol, preferendo l’acqua come unica bevanda. Questa decisione spesso nasce da convinzioni personali o abitudini di vita, e li distingue da chi consuma regolarmente altre bevande alcoliche o analcoliche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Bevono solo acqua: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Bevono solo acqua" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Astemi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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