Bevono solo acqua

Alessia Mogavero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bevono solo acqua' è 'Astemi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ASTEMI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Bevono solo acqua
  • Risposta: ASTEMI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ATI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Astemi? Gli astemi sono persone che scelgono di non bere alcol, preferendo l’acqua come unica bevanda. Questa decisione spesso nasce da convinzioni personali o abitudini di vita, e li distingue da chi consuma regolarmente altre bevande alcoliche o analcoliche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Bevono solo acqua: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Bevono solo acqua" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Astemi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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