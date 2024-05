La Soluzione ♚ Case sull acqua La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PALAFITTE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Case sull acqua. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Case sull acqua: Acqueo tipi di acqua acqua aggressiva acqua demineralizzata acqua di mare acqua distillata acqua minerale acqua pesante acqua osmotizzata acqua sopraffusa... Le palafitte sono abitazioni utilizzate soprattutto in antichità ma tuttora in uso presso alcune popolazioni africane, asiatiche e sudamericane. Queste case sono state utilizzate principalmente come protezione contro le inondazioni, ma servivano anche per tenere lontani i predatori.

