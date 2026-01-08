Vi si appoggia la schiena

SOLUZIONE: SPALLIERA

Perché la soluzione è Spalliera? La spalliera è un elemento che si trova di solito in camera da letto o in palestra, pensato per sostenere la schiena durante esercizi o momenti di riposo. È posizionata contro il muro o integrata nel letto, offrendo comodità e supporto alla zona dorsale. Utilizzata per rilassarsi o fare stretching, permette di mantenere una postura corretta e alleviare tensioni muscolari.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si appoggia la schiena" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si appoggia la schiena". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Per risolvere la definizione "Vi si appoggia la schiena", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si appoggia la schiena" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Spalliera:

S Savona P Padova A Ancona L Livorno L Livorno I Imola E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si appoggia la schiena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

