Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua

Alessia Mogevero | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua' è 'Paraflying'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARAFLYING

Perché la soluzione è Paraflying? Il paraflying è un'attività emozionante che permette di sollevarsi sull'acqua grazie a un'imbragatura collegata a un motoscafo mediante un cavo. Questo sport combina il brivido dell'aria aperta con la sensazione di libertà di volare, offrendo panorami mozzafiato e un'esperienza unica. È perfetto per chi cerca adrenalina e desidera vivere un momento speciale sulla superficie marina.

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Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Paraflying

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paraflying'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua
  • Risposta: PARAFLYING
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: P_________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: G

Le 10 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
R Roma
A Ancona
F Firenze
L Livorno
Y Yacht
I Imola
N Napoli
G Genova

La soluzione 'Paraflying' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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