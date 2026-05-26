Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua' è 'Paraflying'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARAFLYING

Perché la soluzione è Paraflying? Il paraflying è un'attività emozionante che permette di sollevarsi sull'acqua grazie a un'imbragatura collegata a un motoscafo mediante un cavo. Questo sport combina il brivido dell'aria aperta con la sensazione di libertà di volare, offrendo panorami mozzafiato e un'esperienza unica. È perfetto per chi cerca adrenalina e desidera vivere un momento speciale sulla superficie marina.

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Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Paraflying

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paraflying'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua

Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua Risposta: PARAFLYING

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: P_________

P_________ Inizia con: P

P Finisce con: G

Le 10 lettere della soluzione

P Padova A Ancona R Roma A Ancona F Firenze L Livorno Y Yacht I Imola N Napoli G Genova

La soluzione 'Paraflying' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.