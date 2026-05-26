Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua' è 'Paraflying'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PARAFLYING
Perché la soluzione è Paraflying? Il paraflying è un'attività emozionante che permette di sollevarsi sull'acqua grazie a un'imbragatura collegata a un motoscafo mediante un cavo. Questo sport combina il brivido dell'aria aperta con la sensazione di libertà di volare, offrendo panorami mozzafiato e un'esperienza unica. È perfetto per chi cerca adrenalina e desidera vivere un momento speciale sulla superficie marina.
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Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Paraflying
Questa pagina è dedicata alla definizione "Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paraflying'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua
- Risposta: PARAFLYING
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: P_________
- Inizia con: P
- Finisce con: G
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Paraflying' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una sorta di sci nautico che permette di sollevarsi sul pelo dell acqua". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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