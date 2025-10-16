Si fa rimanendo fermi e supini sull acqua nei cruciverba: la soluzione è Morto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si fa rimanendo fermi e supini sull acqua' è 'Morto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MORTO

Curiosità e Significato di Morto

Hai risolto il cruciverba con Morto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Morto.

Come si scrive la soluzione Morto

Stai cercando la risposta alla definizione "Si fa rimanendo fermi e supini sull acqua"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

