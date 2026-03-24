Il pensieroso l appoggia sulla mano

Home / Soluzioni Cruciverba / Il pensieroso l appoggia sulla mano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il pensieroso l appoggia sulla mano' è 'Mento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il pensieroso l appoggia sulla mano" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il pensieroso l appoggia sulla mano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Mento? Il mento è la parte del volto situata sotto il labbro inferiore, che contribuisce alla forma e all'espressione del viso. Quando una persona riflette o si concentra, può appoggiare il mento sulla mano, gesto che esprime pensieroso stato d'animo. Questo atteggiamento evidenzia un momento di pensiero profondo o di riflessione interiore. La posizione del mento può variare a seconda delle emozioni e delle situazioni, diventando un segnale non verbale di introspezione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il pensieroso l appoggia sulla mano nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Mento

In presenza della definizione "Il pensieroso l appoggia sulla mano", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il pensieroso l appoggia sulla mano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Mento:

M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il pensieroso l appoggia sulla mano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La punta 28 del voltoLo onora la barbaÈ sotto la boccaCortese e alla manoL ha in mano la dea dell abbondanzaUna mano lava l secondo il dettoÈ a portata di manoLa eminenza rilievo muscolare della palma della mano