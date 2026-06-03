Quelli minerali si disciolgono nell acqua

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quelli minerali si disciolgono nell acqua' è 'Sali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SALI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Quelli minerali si disciolgono nell acqua
  • Risposta: SALI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    SLI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Sali? I sali sono sostanze minerali che si sciolgono facilmente nell’acqua, creando soluzioni limpide e comuni in molte abitudini quotidiane. La loro presenza è fondamentale per il nostro organismo e per vari processi naturali, rendendo l’acqua un mezzo di trasporto per queste sostanze. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Quelli minerali si disciolgono nell acqua: risposta da 4 lettere

La definizione "Quelli minerali si disciolgono nell acqua" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Sali. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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