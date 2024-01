La Soluzione ♚ Est: ha Dili per capitale

Dili (in portoghese Díli) è la capitale di Timor Est e il capoluogo del distretto omonimo. Timor è l'isola principale dell'arcipelago delle Piccole Isole della Sonda, parte dell'arcipelago malese. Il suo territorio è diviso tra lo stato indipendente di Timor Est e la provincia indonesiana di Nusa Tenggara Orientale.

Ha una superficie di circa 30.777 km² e una popolazione di circa 3 milioni di abitanti. Italiano Sostantivo, forma flessa timori m pl plurale di timore Etimologia / Derivazione vedi timore

