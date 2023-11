La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Dispur. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASSAM

Significato/Curiosita : Ha per capitale dispur

dispur (in assamese ) è una città dell'india di 9.191 abitanti (stima 2008) ed è la capitale dello stato di assam, in cui è situata. di fatto è un... L'Assam (in assamese ; in hindi , Asam) è una regione storica, e attualmente anche uno Stato dell'India. Storicamente è stato governato per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

