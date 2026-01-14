È a nord degli Stati Uniti

SOLUZIONE: CANADA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È a nord degli Stati Uniti" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È a nord degli Stati Uniti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Canada? Il paese situato a nord degli Stati Uniti è conosciuto per i suoi paesaggi naturali e la multiculturalità. Offre vaste aree di foreste, laghi e città moderne. La sua cultura si distingue per l'arte, la musica e le tradizioni indigene. È una nazione che valorizza il rispetto, la pace e l'inclusione. La sua posizione geografica lo rende un vicino strategico e importante per il continente americano.

La soluzione associata alla definizione "È a nord degli Stati Uniti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È a nord degli Stati Uniti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Canada:

C Como A Ancona N Napoli A Ancona D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È a nord degli Stati Uniti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

