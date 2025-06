Vivono a Ottawa e Montreal nei cruciverba: la soluzione è Canadesi

CANADESI

Curiosità e Significato... La soluzione Canadesi di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Canadesi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Canadesi? Canadesi indica le persone provenienti dal Canada, un grande paese del Nord America noto per la sua natura selvaggia e le città multiculturali. Vivere a Ottawa e Montreal significa essere cittadini di questa nazione, caratterizzata da un mix di culture, lingue e tradizioni. In breve, sono coloro che condividono una stessa identità nazionale e culturale, rendendo il Canada un paese unico al mondo.

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

S Savona

I Imola

