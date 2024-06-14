La provincia del Canada con Ottawa

SOLUZIONE: ONTARIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La provincia del Canada con Ottawa" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La provincia del Canada con Ottawa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ontario? Ontario è una delle province più grandi e popolate del Canada, sede della capitale nazionale, Ottawa. Ricca di laghi, foreste e città dinamiche, rappresenta un centro economico e culturale importante. La regione combina aree urbane moderne con paesaggi naturali incontaminati, offrendo un equilibrio tra sviluppo e natura. La sua presenza nel cuore del paese la rende un punto di riferimento essenziale per il Canada intero.

In presenza della definizione "La provincia del Canada con Ottawa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La provincia del Canada con Ottawa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ontario:

O Otranto N Napoli T Torino A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La provincia del Canada con Ottawa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

