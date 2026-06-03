Fanno strage di bacilli

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Fanno strage di bacilli' è 'Antibiotici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A N T I B I O T I C I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Fanno strage di bacilli

Fanno strage di bacilli Risposta: ANTIBIOTICI

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 6

6 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A B T I I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Antibiotici? Gli antibiotici sono farmaci che combattono infezioni eliminando i batteri nocivi nel corpo. Sono fondamentali per curare molte malattie e spesso salvano vite. Quando vengono usati correttamente, aiutano a fermare la diffusione di bacilli che possono causare gravi problemi di salute. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fanno strage di bacilli: risposta da 11 lettere

Se la definizione "Fanno strage di bacilli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Antibiotici. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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