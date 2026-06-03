Fanno strage di bacilli

Alessia Mogevero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Fanno strage di bacilli' è 'Antibiotici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANTIBIOTICI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Fanno strage di bacilli
  • Risposta: ANTIBIOTICI
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ABTII
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Antibiotici? Gli antibiotici sono farmaci che combattono infezioni eliminando i batteri nocivi nel corpo. Sono fondamentali per curare molte malattie e spesso salvano vite. Quando vengono usati correttamente, aiutano a fermare la diffusione di bacilli che possono causare gravi problemi di salute. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fanno strage di bacilli: risposta da 11 lettere

Se la definizione "Fanno strage di bacilli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Antibiotici. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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