Fanno strage di bacilli
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Fanno strage di bacilli' è 'Antibiotici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Fanno strage di bacilli
- Risposta: ANTIBIOTICI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 6
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ABTII
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Antibiotici? Gli antibiotici sono farmaci che combattono infezioni eliminando i batteri nocivi nel corpo. Sono fondamentali per curare molte malattie e spesso salvano vite. Quando vengono usati correttamente, aiutano a fermare la diffusione di bacilli che possono causare gravi problemi di salute. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Fanno strage di bacilli: risposta da 11 lettere
Se la definizione "Fanno strage di bacilli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Antibiotici. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.