La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il re della Giudea che ordinò la strage degli Innocenti' è 'Erode'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERODE

Curiosità e Significato di Erode

Hai risolto il cruciverba con Erode? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Erode.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il sovrano che ordinò la strage degli innocentiIl re che ordinò la strage degli innocentiIl biblico re che ordinò la strage degli InnocentiOrdinò la strage degli InnocentiErode ordinò quella degli Innocenti

Come si scrive la soluzione Erode

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il re della Giudea che ordinò la strage degli Innocenti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

R Roma

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

