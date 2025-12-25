Sotto il suo regno avvenne la strage degli Ugonotti
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sotto il suo regno avvenne la strage degli Ugonotti' è 'Carlo Nono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CARLO NONO
Perché la soluzione è Carlo Nono? Carlo Nono regnò in un periodo segnato da violenze e persecuzioni contro gli Ugonotti, un gruppo protestante. Durante il suo governo, si verificarono eventi tragici e sanguinosi contro questa comunità religiosa, riflettendo le tensioni religiose dell'epoca. La sua leadership è spesso ricordata per aver assistito o aver contribuito a questa terribile strage, lasciando un segno oscuro nella storia del suo regno.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sotto il suo regno avvenne la strage degli Ugonotti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sotto il suo regno avvenne la strage degli Ugonotti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
In presenza della definizione "Sotto il suo regno avvenne la strage degli Ugonotti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sotto il suo regno avvenne la strage degli Ugonotti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Le 9 lettere della soluzione Carlo Nono:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sotto il suo regno avvenne la strage degli Ugonotti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
