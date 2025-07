Lo studio dei bacilli nei cruciverba: la soluzione è Batteriologia

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Lo studio dei bacilli' è 'Batteriologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BATTERIOLOGIA

Curiosità e Significato di Batteriologia

La parola Batteriologia è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Batteriologia.

Perché la soluzione è Batteriologia? La batteriologia è la branca della microbiologia che si occupa dello studio dei batteri, quei microrganismi invisibili a occhio nudo. Analizza le loro caratteristiche, come crescita e infezioni, aiutando a capire come prevenirle e combatterle. È fondamentale per la medicina, l'igiene e la ricerca scientifica, contribuendo a salvare molte vite. Un campo essenziale per la salute pubblica e la lotta alle malattie infettive.

Come si scrive la soluzione Batteriologia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo studio dei bacilli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

