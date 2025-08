Per vedere i bacilli nei cruciverba: la soluzione è Microscopio

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Per vedere i bacilli' è 'Microscopio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MICROSCOPIO

Curiosità e Significato di Microscopio

La parola Microscopio è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Microscopio? Il microscopio è uno strumento ottico fondamentale che permette di osservare oggetti molto piccoli, come i bacilli, invisibili a occhio nudo. Utilizzando lenti e ingrandimenti elevati, ci consente di esplorare il mondo invisibile, dai batteri alle cellule, aprendo nuove frontiere nella scienza e nella medicina. È un alleato indispensabile per scoprire e studiare l'infinitamente piccolo.

Come si scrive la soluzione Microscopio

M Milano

I Imola

C Como

R Roma

O Otranto

S Savona

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

O Otranto

