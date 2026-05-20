Costruì la famosa torre di Parigi
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SOLUZIONE: EIFFEL
La risposta Eiffel è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Eiffel? Eiffel è il nome di una celebre torre situata a Parigi, simbolo riconoscibile e ammirato in tutto il mondo. Questa struttura, progettata dall'ingegnere Gustave Eiffel, si erge come un capolavoro di ingegneria e architettura del XIX secolo. La sua presenza caratterizza il paesaggio urbano e rappresenta un punto di riferimento storico e culturale della capitale francese. La torre di Eiffel attira milioni di visitatori ogni anno, testimonianza della sua importanza e fascino universale.
Costruì la famosa torre di Parigi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Eiffel
La definizione "Costruì la famosa torre di Parigi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Eiffel'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Costruì la famosa torre di Parigi
- Risposta: EIFFEL
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: E_____
- Inizia con: E
- Finisce con: L
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Eiffel' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Costruì la famosa torre di Parigi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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