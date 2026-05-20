Costruì la famosa torre di Parigi

Alessia Mogavero | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Costruì la famosa torre di Parigi' è 'Eiffel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EIFFEL

La risposta Eiffel è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Eiffel? Eiffel è il nome di una celebre torre situata a Parigi, simbolo riconoscibile e ammirato in tutto il mondo. Questa struttura, progettata dall'ingegnere Gustave Eiffel, si erge come un capolavoro di ingegneria e architettura del XIX secolo. La sua presenza caratterizza il paesaggio urbano e rappresenta un punto di riferimento storico e culturale della capitale francese. La torre di Eiffel attira milioni di visitatori ogni anno, testimonianza della sua importanza e fascino universale.

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Costruì la famosa torre di Parigi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Eiffel

La definizione "Costruì la famosa torre di Parigi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Eiffel'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Costruì la famosa torre di Parigi
  • Risposta: EIFFEL
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: E_____
  • Inizia con: E
  • Finisce con: L

Le 6 lettere della soluzione

E Empoli
I Imola
F Firenze
F Firenze
E Empoli
L Livorno

La soluzione 'Eiffel' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Costruì la famosa torre di Parigi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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