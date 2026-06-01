La città toscana del più noto palio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La città toscana del più noto palio' è 'Siena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S I E N A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La città toscana del più noto palio

La città toscana del più noto palio Risposta: SIENA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S E A

Inizia con: S

S Finisce con: A

Perchè la soluzione è Siena? Siena è una città toscana famosa per il suo palio, una corsa di cavalli che si svolge due volte all'anno nella piazza principale. Questa tradizione antica unisce tutta la comunità, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. La città vive di questa passione condivisa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La città toscana del più noto palio: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "La città toscana del più noto palio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Siena. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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