La città con la torre Ligny e della Colombaia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città con la torre Ligny e della Colombaia' è 'Trapani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAPANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città con la torre Ligny e della Colombaia" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città con la torre Ligny e della Colombaia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Trapani? Trapani è una città situata sulla punta occidentale della Sicilia, nota per il suo patrimonio storico e culturale. La presenza della torre Ligny testimonia l'importanza strategica del luogo durante i periodi passati, mentre la Colombaia rappresenta un esempio di architettura militare e residenziale. La città si distingue anche per il suo centro storico, ricco di chiese e monumenti, e per la sua posizione vicino alle saline. Trapani continua ad essere un importante punto di riferimento per turismo e tradizioni locali.

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La città con la torre Ligny e della Colombaia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Trapani

Se la definizione "La città con la torre Ligny e della Colombaia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città con la torre Ligny e della Colombaia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Trapani:

T Torino R Roma A Ancona P Padova A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città con la torre Ligny e della Colombaia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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