La città della torre pendente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città della torre pendente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PISA

Significato/Curiosita : La citta della torre pendente

la torre pendente di suurhusen (tedesco: schiefer turm von suurhusen) è un campanile tardomedievale a suurhusen, un villaggio nella regione della frisia... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pisa (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento toscana è priva o carente di note e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

