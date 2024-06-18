Abitano nella città con la Torre Velasca

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Abitano nella città con la Torre Velasca' è 'Milanesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MILANESI

Perché la soluzione è Milanesi? Le persone che vivono nella città con la Torre Velasca sono conosciute come Milanesi. Questo termine identifica chi risiede a Milano, una metropoli ricca di cultura, storia e modernità. I Milanesi sono riconosciuti per il loro stile di vita dinamico e per l’attaccamento alle tradizioni locali. La Torre Velasca, simbolo architettonico della città, rappresenta un punto di riferimento per chi abita in questa zona. Chi appartiene a questa comunità si sente parte integrante di un contesto urbano unico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abitano nella città con la Torre Velasca". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Abitano nella città con la Torre Velasca nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Milanesi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Abitano nella città con la Torre Velasca" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abitano nella città con la Torre Velasca" conferma che la soluzione 'Milanesi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Milanesi

M Milano I Imola L Livorno A Ancona N Napoli E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abitano nella città con la Torre Velasca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Milanesi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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