Fu fondata dagli insubri al l inizio del VI secolo a C

Home / Soluzioni Cruciverba / Fu fondata dagli insubri al l inizio del VI secolo a C

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fu fondata dagli insubri al l inizio del VI secolo a C' è 'Milano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MILANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu fondata dagli insubri al l inizio del VI secolo a C" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu fondata dagli insubri al l inizio del VI secolo a C". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Milano? Milano, città storica situata nel nord Italia, ha origini antiche che risalgono al VI secolo a.C., quando fu fondata dagli insubri. Nel corso dei secoli, si è trasformata in un importante centro culturale, finanziario e commerciale, riconosciuto anche per il suo patrimonio artistico e architettonico. La sua posizione strategica ha favorito lo sviluppo di commerci e scambi culturali, contribuendo a renderla una delle metropoli più influenti del paese. Oggi, Milano continua a essere un punto di riferimento a livello internazionale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fu fondata dagli insubri al l inizio del VI secolo a C nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Milano

Se la definizione "Fu fondata dagli insubri al l inizio del VI secolo a C" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu fondata dagli insubri al l inizio del VI secolo a C" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Milano:

M Milano I Imola L Livorno A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu fondata dagli insubri al l inizio del VI secolo a C" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La città lombarda di affollate settimane della modaVi è il Castello SforzescoLa città sforzescaFu papa dal 167 al 174Ha inizio al crepuscoloDà inizio al quarto trimestreFu sconfitto al MetauroDà inizio al giorno