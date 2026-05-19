Diedero nome a una famosa torre di Bologna

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Diedero nome a una famosa torre di Bologna' è 'Asinelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASINELLI

Perché la soluzione è Asinelli? Asinelli è il nome della celebre torre di Bologna, conosciuta anche come Torre degli Asinelli. Questa imponente struttura in mattoni, costruita nel XII secolo, si distingue per la sua altezza e il suo ruolo storico nella città. Il nome Asinelli deriva dalla famiglia che la fece erigere, lasciando un segno indelebile nel patrimonio architettonico bolognese. La torre, simbolo della città, attira visitatori da tutto il mondo. La sua presenza testimonia l'importanza storica e culturale di Bologna.

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Diedero nome a una famosa torre di Bologna nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Asinelli

La definizione "Diedero nome a una famosa torre di Bologna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Asinelli'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Diedero nome a una famosa torre di Bologna

Diedero nome a una famosa torre di Bologna Risposta: ASINELLI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: A_______

A_______ Inizia con: A

A Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

A Ancona S Savona I Imola N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

La soluzione 'Asinelli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Diedero nome a una famosa torre di Bologna". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.