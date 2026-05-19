Diedero nome a una famosa torre di Bologna
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SOLUZIONE: ASINELLI
Perché la soluzione è Asinelli? Asinelli è il nome della celebre torre di Bologna, conosciuta anche come Torre degli Asinelli. Questa imponente struttura in mattoni, costruita nel XII secolo, si distingue per la sua altezza e il suo ruolo storico nella città. Il nome Asinelli deriva dalla famiglia che la fece erigere, lasciando un segno indelebile nel patrimonio architettonico bolognese. La torre, simbolo della città, attira visitatori da tutto il mondo. La sua presenza testimonia l'importanza storica e culturale di Bologna.
Diedero nome a una famosa torre di Bologna nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Asinelli
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Diedero nome a una famosa torre di Bologna
- Risposta: ASINELLI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: A_______
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Asinelli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Diedero nome a una famosa torre di Bologna". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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