Mancanza che può colpire la capacità motoria

Luca Bianchi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mancanza che può colpire la capacità motoria' è 'Deficit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEFICIT

Come completare la definizione

  • Definizione: Mancanza che può colpire la capacità motoria
  • Risposta: DEFICIT
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: D______
  • Inizia con: D
  • Finisce con: T

Perché la soluzione è Deficit? Il deficit è una condizione caratterizzata da una mancanza che può colpire la capacità motoria di una persona, influenzando negativamente la coordinazione, la forza e la mobilità. Questa carenza può derivare da vari fattori, come traumi, malattie o condizioni neurologiche, e si manifesta attraverso difficoltà nei movimenti quotidiani. La presenza di un deficit richiede spesso interventi specifici per migliorare le funzioni motorie e favorire il recupero delle capacità compromesse.

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La risposta alla definizione 'Mancanza che può colpire la capacità motoria'

Questa pagina è dedicata alla definizione "Mancanza che può colpire la capacità motoria" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Deficit'.

Schemi utili per Deficit

  • Schema parole: 7
  • La soluzione inizia con D
  • La soluzione finisce con T
  • Schema iniziale: D______
  • Schema finale: ___ICIT

Le 7 lettere della soluzione Deficit

D Domodossola
E Empoli
F Firenze
I Imola
C Como
I Imola
T Torino

La soluzione 'Deficit' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mancanza che può colpire la capacità motoria". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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