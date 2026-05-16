Mancanza che può colpire la capacità motoria
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mancanza che può colpire la capacità motoria' è 'Deficit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DEFICIT
Come completare la definizione
- Definizione: Mancanza che può colpire la capacità motoria
- Risposta: DEFICIT
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: D______
- Inizia con: D
- Finisce con: T
Perché la soluzione è Deficit? Il deficit è una condizione caratterizzata da una mancanza che può colpire la capacità motoria di una persona, influenzando negativamente la coordinazione, la forza e la mobilità. Questa carenza può derivare da vari fattori, come traumi, malattie o condizioni neurologiche, e si manifesta attraverso difficoltà nei movimenti quotidiani. La presenza di un deficit richiede spesso interventi specifici per migliorare le funzioni motorie e favorire il recupero delle capacità compromesse.
La risposta alla definizione 'Mancanza che può colpire la capacità motoria'
Questa pagina è dedicata alla definizione "Mancanza che può colpire la capacità motoria" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Deficit'.
Schemi utili per Deficit
- Schema parole: 7
- La soluzione inizia con D
- La soluzione finisce con T
- Schema iniziale: D______
- Schema finale: ___ICIT
Le 7 lettere della soluzione Deficit
La soluzione 'Deficit' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mancanza che può colpire la capacità motoria". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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