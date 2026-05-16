Mancanza che può colpire la capacità motoria

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mancanza che può colpire la capacità motoria' è 'Deficit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEFICIT

Come completare la definizione Definizione: Mancanza che può colpire la capacità motoria

Mancanza che può colpire la capacità motoria Risposta: DEFICIT

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: D______

D______ Inizia con: D

D Finisce con: T

Perché la soluzione è Deficit? Il deficit è una condizione caratterizzata da una mancanza che può colpire la capacità motoria di una persona, influenzando negativamente la coordinazione, la forza e la mobilità. Questa carenza può derivare da vari fattori, come traumi, malattie o condizioni neurologiche, e si manifesta attraverso difficoltà nei movimenti quotidiani. La presenza di un deficit richiede spesso interventi specifici per migliorare le funzioni motorie e favorire il recupero delle capacità compromesse.

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La risposta alla definizione 'Mancanza che può colpire la capacità motoria'

Questa pagina è dedicata alla definizione "Mancanza che può colpire la capacità motoria" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Deficit'.

Schemi utili per Deficit

Schema parole: 7

La soluzione inizia con D

La soluzione finisce con T

Schema iniziale: D______

Schema finale: ___ICIT

Le 7 lettere della soluzione Deficit

D Domodossola E Empoli F Firenze I Imola C Como I Imola T Torino

La soluzione 'Deficit' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mancanza che può colpire la capacità motoria". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.